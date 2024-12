OM : Le mercato s’affole avec cette recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM lors du dernier mercato estival avec le statut de nouvel élément très prometteur, Lilian Brassier a finalement été relégué sur le banc au fil des semaines. L'ancien défenseur du Stade Brestois pourrait donc bouger dès cet hiver, et il affole d'ailleurs bon nombre de clubs français et étrangers qui envisagent de le déloger de l'OM cet hiver.

Après une excellente saison 2023-2024 avec le Stade Brestois, Lilian Brassier (25 ans) avait finalement opté pour une signature à l'OM l'été dernier afin de franchir un nouveau pallier dans sa carrière. Le défenseur central a signé sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 12M€, mais Brassier n'a jamais vraiment réussi à retrouver son meilleur niveau ces six derniers mois avec l'OM.

« J'ai voulu le recruter »

Début décembre, même s'il avait décidé d'écarter Brassier du groupe de l'OM pour un déplacement à Lens en championnat, Roberto De Zerbi vantait les qualités de sa recrue en conférence de presse et se montrait confiant pour son avenir : « C'est un joueur très fort, même moi j'ai voulu le recruter. Sur les potentialités du joueur dans ce club, je n'ai aucun doute. Mais c'est un des joueurs qui doit s'adapter, s'habituer au Vélodrome, et au plus vite, comme tous. Mais on est tous très satisfaits de Lilian », avait indiqué l'entraîneur de l'OM. Mais la situation semble avoir évolué pour Brassier...

Brassier très courtisé en France et à l'étranger

Selon les révélations de Foot Mercato, l'OGC Nice et une autre écurie de Ligue 1 sont venus aux renseignements au sujet du Brassier. Mais le défenseur central de l'OM a également la cote à l'étranger, puisque Villarreal en Espagne, Wolfsburg en Allemagne ainsi que Leicester en Angleterre seraient également attirés par son profil. Reste donc à savoir si l'ancien Brestois, qui affole donc le mercato hivernal, sera déjà lâché par l'OM.