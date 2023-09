OM : Une décision importante attend déjà Gattuso

Jean de Teyssière

Plus d'une semaine après le départ de Marcelino, l'OM a enfin trouvé son prochain entraîneur : Gennaro Gattuso. L'Italien, âgé de 45 ans, a convaincu les dirigeants marseillais de le choisir et devrait déjà être sur le banc marseillais ce dimanche, face à Monaco. Jacques Abardonado, qui avait assuré l'intérim jusque-là, devrait rester au club et attendre la décision de Gattuso concernant son futur rôle.

L'OM sort petit à petit de la crise dans laquelle le club était plongé depuis le début de la semaine dernière. Jacques Abardonado va terminer son interim et son bilan aura été contrasté avec un match nul spectaculaire face à l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa (3-3) avant l'humiliation au Parc des Princes face au PSG (0-4) dimanche dernier. Le technicien français sera remplacé par Gennaro Gattuso.

L'OM satisfait d'Abardonado

D'après les informations de RMC Sport, l'attitude et le professionnalisme de Jacques Abardonado auraient fortement plu aux dirigeants marseillais qui envisagent de le faire rester au club. Auparavant, il jouait le rôle d'interprète et d'entraîneur adjoint auprès de Marcelino mais avait également travaillé avec les jeunes du centre de formation depuis son arrivée au club en 2016. Mais son cas devrait être étudié par la direction marseillaise et Gennaro Gattuso, qui devrait avoir le dernier mot concernant son futur...

Gattuso aura le dernier mot