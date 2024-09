OM : Un transfert à 25M€ bouclé «par défaut» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a décidé de recruter Elye Wahi lors du mercato estival. Après seulement une saison au RC Lens, l’attaquant français a été acheté pour 25M€. Si Wahi a donc posé ses valises à Marseille, ça aurait pu se passer différemment avant notamment un transfert du côté de la Premier League.

Recrue la plus chère de l’histoire du RC Lens l’été dernier, Elye Wahi a déjà quitté les Sang et Or. En effet, lors du mercato estival, l’attaquant français s’est engagé avec l’OM, qui cherchait le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. Wahi est donc désormais à Marseille, lui qui aurait pu filer à Bournemouth.

« Bournemouth était intéressé par Wahi »

Revenant sur le mercato estival d’Elye Wahi, Romain Molina s’est expliqué sur un transfert avorté du côté de Bournemouth. Lors d’une vidéo sur Youtube, il a révélé à propos du nouveau buteur de l’OM : « Bournemouth était intéressé par Wahi, ils étaient prêts à mettre 30M€. Puis ils se sont renseignés sur les antécédents du joueur, le comportement, les sorties, la vie hors du terrain. Finalement, ils ont dit : « non on ne le fait pas » ».

« il arrive à Marseille, un peu par dépit »

« Lens voulait à tout prix le vendre, on l’a proposé partout. Finalement, il arrive à Marseille, un peu par dépit, par défaut, parce que Lens était dans l’obligation de vendre », a enchainé Romain Molina.