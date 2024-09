Mercato - OM : Il balance en direct sur un deal de dernière minute !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Placé parmi les joueurs sur le départ cet été, Azzedine Ounahi a trouvé une nouvelle porte de sortie puisqu'il a enfin rejoint le Panathinaïkos en prêt. Le milieu de terrain de 24 ans n'aura pas forcément réussi à Marseille, la faute à un laxisme qu'il a lui-même avoué. L'officialisation est parvenue mercredi matin après des négociations qui ont duré au-delà de la date limite du mercato. Visiblement, il n'était pas le seul à trouver que son travail était léger…

Auteur d'un mercato de folie cet été, l'OM n'a pas fait que recruter de nouveaux joueurs pour solidifier son effectif. L'objectif était également de se débarrasser des joueurs dont le club ne voulait plus, comme c'est le cas pour Azzedine Ounahi. Le Marocain de 24 ans vient de poser ses valises au Panathinaïkos, loin des radars de la Ligue 1. L'occasion pour lui de peut-être se relancer.

Transferts - OM : Adrien Rabiot fait capoter un gros deal ! https://t.co/8oX6afMKa5 pic.twitter.com/GnWSySQTys — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

« C’est un flemmard »

Ancien joueur d'Angers au moment où il s'est révélé sur la scène internationale lors de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi a eu du mal à répondre aux attentes une fois qu'il a débarqué à Marseille. Au moment de son départ, il a admis certains manquements dans la rigueur de son travail, ce qui n'a pas échappé à Daniel Riolo. « C’est juste que c’est un flemmard, qui ne veut pas se faire mal. Maintenant, il va être dans un cadre où on va lui en demander beaucoup moins et que ça lui va mieux. Il aurait pu continuer le raisonnement : "Je n’aime pas bosser, je suis un flemmard, l’OM c’est trop important pour moi alors que j’ai cru en sortant d’Angers que j’étais devenu le roi du pétrole et maintenant je veux aller dans un championnat où on va moins m’en demander car je suis un gros tire-au-flan". Tu fais ta vie et personne t’en veut… » a déclaré le journaliste sur RMC.

Ounahi a choisi le Panathinaïkos

Alors qu'il aurait été en contact avec plusieurs clubs du Golfe, Azzedine Ounahi s'est finalement envolé vers la Grèce pour passer la saison en prêt au Panathinaïkos, club qui avait éliminé l'OM en Ligue des champions l'an dernier lors des qualifications. L'international marocain, estimé à 12M€ sur le mercato, dispose également d'une option d'achat dans son contrat.