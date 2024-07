OM : Un délai est fixé pour le départ d’Aubameyang

Jean de Teyssière

Une saison et puis s’en va ? Arrivé l’été dernier libre en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a réalisé une belle saison avec l’OM, marquant 30 buts toutes compétitions confondues. Sur le point de céder à la tentation saoudienne, le Gabonais a jusqu’au début de la semaine prochaine pour prendre sa décision, qui devrait être celle de quitter l’OM.

L’OM a attaqué fort son mercato avec déjà deux arrivées : Ismaël Koné et Lilian Brassier. A ces arrivées s’ajoute celle du nouvel entraîneur phocéen : Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien est arrivé avec la lourde tâche de créer une équipe compétitive sur le long terme. Marseille espère avoir pioché le bon candidat et s’attelle à faire partir les joueurs qui ne sont pas concernés à 100%, comme c’est le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant international gabonais.

L’OM se retiendra pas Aubameyang

L’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang, alors sous contrat avec Chelsea, décide de rompre son contrat pour permettre à l’OM de ne pas à avoir à débourser une somme trop importante pour s’attacher ses services. En contrepartie, d’après L’Équipe, l’OM pourrait faire plus ou moins la même chose, si le Gabonais veut partir. Le joueur sait que Pablo Longoria, avec qui il entretiendrait de bonnes relations, ne lui mettra pas d’obstacles. Pas d’indemnités de départ élevées demandées, par exemple. Mais en revanche, l’international gabonais sait qu’il va devoir prendre une décision rapide.

Décision imminente pour Aubameyang ?

A l’OM, le temps n’est clairement pas à la temporisation. La saison doit être bien préparée et les joueurs qui établiront l’effectif marseillais en septembre doivent être sur place le plus tôt possible. Aussi, la dilettante de Pierre-Emerick Aubameyang ferait dire à la haute sphère marseillaise, selon L’Équipe : « À lui de se positionner clairement ! S'il veut partir, qu'il le dise. » Le Gabonais le sait et justement, sa réponse devrait être donnée en début de semaine prochaine. Pour le moment, la tendance est clairement à un départ.