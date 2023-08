OM : Un attaquant s’en va, c’est terminé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec l’OM en juin dernier, Alexis Sanchez n’a pas trouvé d’accord pour sa prolongation. Et si l’on en croit les dernières tendances ainsi que le discours de Pablo Longoria, l’attaquant chilien ne reviendra pas dans l’effectif marseillais pour la saison à venir et s’en va définitivement.

Une question revient en boucle à l’OM depuis le début du mercato estival : Alexis Sanchez, qui a été l’un des fers de lance du club la saison passée (14 buts en Ligue 1), va-t-il prolonger son contrat ? Rien n’était moins sûr ces dernières semaines avec les recrutements de Pierre-Emerick Aubameyang et Illiman NDiaye, et la tendance se confirme dans ce dossier.

Sanchez ne viendra pas

Comme l’a révélé le Corriere della Sera jeudi, Alexis Sanchez aurait refusé toutes les propositions, y compris celle de l’OM, n'ayant qu'une seule idée en tête : revenir en Serie A. Son retour paris donc compromis.

« On est complets »