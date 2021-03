Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prêt à suivre les traces de Bielsa à l'OM ? Il répond !

Publié le 9 mars 2021 à 22h10 par A.D.

Alors qu'on le considère comme le nouveau Bielsa à l'OM, Jorge Sampaoli a expliqué que son prédécesseur argentin était une référence pour lui, mais qu'il ne voulait en aucun cas suivre son exemple dans le club phocéen.

Choisi par l'OM pour prendre la succession d'André Villas-Boas, Jorge Sampaoli sera sur le banc marseillais pour la première fois ce mercredi face à Rennes. Avant de découvrir le stade Vélodrome, le technicien argentin s'est prononcé sur l'héritage de Marcelo Bielsa à l'OM. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Jorge Sampaoli a reconnu que son compatriote était une référence pour lui, mais il a fait clairement savoir qu'il ne voulait pas du tout suivre ses pas à l'OM.

«Bielsa est une référence, mais je ne cherche pas à lui ressembler»