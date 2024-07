OM : Révolution sur le mercato, il adore !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM enchaîne les signatures afin d'offrir à Roberto De Zerbi le meilleure effectif possible. Dans cette optique, quatre joueurs ont déjà signé à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg. Une gestion qui est régulièrement critiquée, compte tenu du manque de régularité au sein de l'effectif marseillais. Mais Walid Acherchour comprend Pablo Longoria.

Comme attendu, l'OM est très actif sur le mercato cet été. De nombreux joueurs sont partis, à commencer par l'attaquant vedette du club phocéen, Pierre-Emerick Aubameyang. Mais dans le sens des arrivées aussi ça bouge beaucoup avec l'arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Höjbjerg. Une gestion vivement critiquée puisqu'une nouvelle fois, Pablo Longoria change totalement l'effectif de l'OM. Mais Walid Acherchour estime que cette fois-ci, c'est différent.

Conspiration, complot... Il se lâche sur la vente de l'OM https://t.co/jVl9HL1YZq pic.twitter.com/8GocOuKn9z — le10sport (@le10sport) July 29, 2024

Acherchour valide le mercato de l'OM

« Personne n’a dit que l’OM allait gagner la Ligue 1. On dit juste que l’année prochaine dans un championnat à 1 match par semaine, sans coupe d’Europe et avec 2-3 bons joueurs en plus, oui ce reset était nécessaire quand tu vois les cadavres footballistiques de l’année dernière. Je trouve que tous ces joueurs les Sarr, les Ndiaye et tous ces mecs-là qui doivent sortir, Longoria arrive à bien les vendre », explique le journaliste au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Là, cette année c’est un contexte différent»

« Ils ramènent en plus des joueurs que De Zerbi veut. Il ne faut pas oublier que l’année dernière tu as le barrage qui te conditionne toute la saison. Cette fameuse 3eme place que tu perds face à Lens t’a tué toute ton avant-saison, car les recrues n’étaient pas prêtes physiquement. Là, cette année c’est un contexte différent », ajoute Walid Acherchour qui estime donc que la révolution au sein de l’effectif de l’OM était cette fois-ci nécessaire.