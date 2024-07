OM : Réunion au sommet décisive pour ce joueur à 28M€ !

Jean de Teyssière

L'OM est en train de vivre un mercato agité ! Déjà deux joueurs ont rejoint les rangs phocéens : Lilian Brassier et Ismaël Koné. Mais un milieu de terrain pourrait aussi faire son arrivée, en la personne de Manuel Locatelli. L'Italien pourrait être mis sur le marché des transferts et une réunion avec Thiago Motta, l'entraîneur turinois pourrait tout déclencher.

Et si Manuel Locatelli, international italien, rejoignait l’OM cet été ? C’est le pari fou que pourrait tenter Pablo Longoria. Locatelli a vu deux joueurs arriver à son poste à Turin : Douglas Luiz et Khéphren Thuram. La concurrence est forte dans l’entrejeu, ce qui pourrait le conduire à quitter le club italien. Plusieurs clubs européens pourraient tenter de recruter Manuel Locatelli mais l'OM serait plutôt bien placé...

Locatelli veut aller à l’OM

D’après les informations de Foot Mercato, Manuel Locatelli et le staff de Roberto De Zerbi auraient déjà communiqué de façon officieuse. L’entourage de l’international italien aurait parlé à celui de De Zerbi pour lui faire part de l’envie du milieu de terrain de rejoindre l’OM en cas de départ. Pour le moment, aucune négociation n’a débuté mais le club phocéen sait désormais que Manuel Locatelli est disposé à porter le maillot olympien...

Une réunion décisive avec Thiago Motta !

Mais tout pourrait se décanter assez vite, dans un sens comme dans l’autre. Manuel Locatelli devrait avoir une discussion avec son nouvel entraîneur, Thiago Motta et Cristiano Giuntoli lorsqu’il rentrera de vacances. La Juventus ne serait pas contre une vente et cette réunion, qui devrait se tenir cette semaine, sera décisive. La Juve a en effet besoin de fonds pour réaliser le transfert de Koopmeiners mais également pour prolonger Adrien Rabiot, qui lui aussi veut rester. Une fois la décision prise de le mettre ou non sur la liste des transferts, l’OM devrait passer à l’action, pour ce joueur estimé à 28M€ sur Transfermarkt.