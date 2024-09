OM : Rabiot va directement prendre un gros chèque !

Jean de Teyssière

Sans club depuis la fin de son contrat en juin dernier avec la Juventus, Adrien Rabiot a trouvé sa future destination et elle a de quoi choquer puisqu’il va signer à l’OM. L’ancien joueur du PSG devrait signer un contrat de 2 ans et toucher un joli chèque concernant sa prime à la signature.

L’actualité de dimanche soir a été largement bouleversée par l’incroyable rumeur envoyant Adrien Rabiot à l’OM. Une information confirmée par le club olympien qui a publié un communiqué dans lequel il est question d’un accord de principe, sous réserve d’une visite médicale satisfaisante. Adrien Rabiot pourrait toucher un joli pactole en signant dans le club phocéen.

Un contrat de deux ans pour Rabiot ?

Le journaliste italien Nicolo Schira révèle qu’Adrien Rabiot pourrait signer un contrat de deux ans avec son nouveau club de l’OM. S’il attendait des offres de Premier League, qui ne sont jamais arrivées, Rabiot aurait également refusé de rejoindre l’Arabie saoudite, tout comme Galatasaray pour rejoindre l’OM.

Une prime à la signature XXL ?

Le journaliste italien ne s’arrête pas là et révèle qu’en plus de son contrat de deux ans, Adrien Rabiot pourrait toucher une très belle somme concernant sa prime à la signature. Concernant son salaire, il pourrait toucher environ 4M€ par an, soit deux fois moins qu’à la Juventus. Les prochaines heures pourraient être déterminantes pour la signature de l'international français et le voir sous le maillot marseillais risque de faire mal à de nombreux supporters parisiens.