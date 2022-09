Foot - Mercato - OM

C'est confirmé, Tudor a révolutionné le vestiaire après Sampaoli

Publié le 16 septembre 2022 à 16h10 par La rédaction

Après la désillusion en Ligue des champions face à Francfort mardi, l’OM accueillera le Stade Rennais dimanche. Présent ce vendredi en conférence en marge de cette rencontre, Pape Gueye assure que le groupe vit bien et s’est confié sur les méthodes d’Igor Tudor. Très strict, l’entraîneur olympien reste proche de ses joueurs.

Pas le temps de cogiter. Les rencontres s’enchaînent pour l’OM, après la défaite en Ligue des champions mardi face à Francfort (0-1), les Marseillais seront de retour à l’Orange Vélodrome dimanche, lors de la réception du Stade Rennais. Les Phocéens sont invaincus en Ligue 1 et comptent bien le rester avant la trêve internationale.

Gueye et la méthode Tudor

Présent en conférence de presse avant cette rencontre, Pape Gueye s’est exprimé sur la méthode de son nouvel entraîneur qui est venu succéder à Jorge Sampaoli. D’après lui, Igor Tudor est capable d’être sévère et très strict, mais il est également proche de ses joueurs et leur parle beaucoup.

« Il a changé plusieurs choses à son arrivée »