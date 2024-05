OM : Longoria fait venir un entraîneur, le fiasco est total

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cette saison 2023/2024 ne restera pas dans les annales de l'OM. Huitième au classement de la Ligue 1, le club marseillais ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Pour les suiveurs de l'OM, Pablo Longoria s'est loupé dès le début de cet exercice en confiant les rênes de l'équipe à Marcelino, parti quelques semaines après sa nomination.

Une saison à oublier pour l'OM. Huitième au terme de cette saison, le club marseillais paye cher ses erreurs, notamment en ce qui concerne le choix des coachs. Au total, l'équipe phocéenne aura été dirigée par trois entraîneurs au profil bien différent. Parti en septembre dernier en raison du climat conflictuel qui régnait à l'OM, Marcelino a été remplacé par un Gennaro Gattuso sans solution. En février dernier, Pablo Longoria a tenté de sauver les meubles en attirant un technicien expérimenté, Jean-Louis Gasset. Sans succès.

OM : Une offre est partie, Paulo Fonseca va craquer ? https://t.co/ywDRqcBtpR pic.twitter.com/H0L4tdsBTy — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

Longoria s'est loupé dès le début

Présents sur le plateau de Football Club Marseille , les journalistes Fabrice Lamperti ( La Provence ) et Mathieu Grégoire ( L'Equipe) ont décortiqué cette saison de l'OM et tenter de nommer les responsables de cette saison décevante. Pour le premier cité, la responsabilité revient à Pablo Longoria, qui a commis une grosse erreur en confiant les rênes de l'équipe à Marcelino en début de saison. Car convoité par la sélection espagnole, l'actuel coach de Villarreal a mis du temps à se décider. Or, l'OM devait être compétitif, et très vite pour pouvoir combattre face au Panathinaïkós au troisième tour préliminaire de Ligue des champions.

« C’est l’erreur originelle de Longoria »