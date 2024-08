OM : Les coulisses d’un deal à plus de 9M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec Neal Maupay, l’OM a donc trouvé sa 11ème recrue de l’été. Souhaitant recruter un nouveau buteur suite à la blessure de Faris Moumbagna, absent pour plusieurs mois, le club phocéen avait jeté son dévolu pour celui qui évoluait à Everton. Alors que les deux clubs ont fini par trouver un accord, l’OM devra sortir le chéquier pour s’offrir Maupay.

Alors qu’on a connu Neal Maupay à Nice, l’ASSE ou encore à Brest, voilà qu’on s’apprête à revoir l’attaquant français dans un autre club de Ligue 1. En effet, son transfert d’Everton à l’OM serait réglé et il va donc rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi pour pallier l’absence de Faris Moumbagna.

Un prêt payant avec obligation d’achat

C’est sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat que Neal Maupay va rejoindre l’OM. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club phocéen devrait payer 500 000€ pour le prêt du Français tandis que l’obligation d’achat serait de 5,5M€.

Des bonus pour faire grimper l’addition

Le fait est que Neal Maupay ne devrait pas coûter que 6M€ à l’OM. En effet, différents bonus pourraient augmenter la note de 3M€ au total. De plus, Everton ayant gardé 20% d’une revente du Français, l’OM pourrait donc encore reverser un peu plus à terme aux Toffees. Ce qui ferait passer l’opération Maupay à plus de 9M€.