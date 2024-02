OM : Le clan Zidane vend la mèche pour son avenir

Thibault Morlain

En mai 2021, Zinedine Zidane prenait la décision de quitter ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid. Depuis, le technicien français n'a plus officié sur un banc de touche. Les mois ont passé, l'attente a été longue, mais voilà que le retour de Zizou se rapprocherait. Différents points de chute sont d'ailleurs évoqués pour Zidane et l'un de ses proches a annoncé la couleur à propos de son avenir.

Ayant toujours une énorme cote sur le marché malgré sa longue absence, Zinedine Zidane a l'embarras du choix pour son avenir. Les rumeurs sont nombreuses concernant le retour de Zizou. Le Français est notamment annoncé à l'OM avec l'Arabie Saoudite en cas de rachat du club phocéen, mais dernièrement, ça s'est emballé à propos d'une future arrivée au Bayern Munich. Alors que Thomas Tuchel quittera le club bavarois à la fin de la saison, la place pourrait être libre pour Zinedine Zidane.



« Il n'est pas du genre à s'engager en pleine saison »

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane est au coeur de nombreuses discussions en ce moment, l'un de ses proches a apporté des éléments de réponse pour y voir plus clair. Interrogée par Sport1 , cette source en a notamment dit plus sur la date du retour de Zizou : « Une chose est sûre : Zinedine a hâte de reprendre son travail d'entraîneur. Il est motivé comme jamais. Mais il n'est pas du genre à s'engager en pleine saison ».

Où Zidane va-t-il rebondir ?