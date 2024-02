PSG - Mbappé : Un transfert surprise tombe à l'eau ?

Thibault Morlain

Ayant pris la décision de quitter le PSG à l'issue de la saison, Kylian Mbappé semble plus que jamais promis au Real Madrid. Mais rien n'est encore signé entre la Casa Blanca et l'international français et une suprise est donc encore possible. Liverpool a notamment été annoncé comme une potentielle destination pour Mbappé. Mais voilà qu'il faudrait déjà faire une croix sur l'idée de voir Kylian Mbappé avec le maillot des Reds. Explications.

En ce qui concerne le futur club de Kylian Mbappé, il n'y a pas vraiment de doute. C'est au Real Madrid qu'on imagine l'actuelle star du PSG. A moins que Mbappé ne rejoigne un autre club ? Selon les informations dévoilées par le10sport.com, outre les Merengue, Manchester United et Liverpool ont également dégainé pour l'international français. Mais cela pourrait bien être perdu d'avance pour les Reds.



« Le Real Madrid a toujours été le club pour lequel il voulait jouer »

Interrogé par TalkSport , Julien Laurens a expliqué pourquoi Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre Liverpool. Le journaliste a alors confié : « Il n'y a rien de mauvais à ce que la Premier League n'attire pas Mbappé car le fait est que le Real Madrid a toujours été le club pour lequel il voulait jouer. Quand Mbappé est jeune, il a appris l'espagnol à l'école et quand vous le demandiez pourquoi, il disait que c'était pour le jour où il serait présenté comme joueur du Real Madrid. Donc je ne pense pas que ce soit mauvais que Liverpool ne puisse pas attirer l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est juste que c'est le Real Madrid ».

« Le timing n'était pas le bon »