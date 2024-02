Mercato - PSG : Un rêve à 0€ pour le Qatar ?

Axel Cornic

Si Luis Enrique a un contrat jusqu’en juin 2025, un nom revient régulièrement au Paris Saint-Germain pour le remplacer. Il s’agit de l’ancien milieu parisien Thiago Motta, grande révélation au poste d’entraineur du côté de la Serie A avec son club de Bologna, qui pourrait se retrouver libre cet été.

La presse italienne parle de lui comme du visage de la nouvelle vague d’entraineurs qui va déferler sur l’Europe. A seulement 41 ans et après une carrière bien remplie en tant que joueur, Thiago Motta est en train de se faire un nom comme entraineur.

Thiago Motta, le PSG dans le destin

Alors que tout le monde doutait de ses capacités à prendre en main Bologna après le passage marquant de Siniša Mihajlović, l’ancien international italien réalise des merveilles et son club pointe actuellement à la 5e place de la Serie A, devant notamment l’AS Roma, la Lazio, le Napoli ou encore la Fiorentina. Une ascension fulgurante qui ne semble pas avoir échappé au PSG...

Il ne devrait pas prolonger