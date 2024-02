Mbappé claque la porte, il interpelle le boss du PSG

Axel Cornic

A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ au Paris Saint-Germain, qui va désormais devoir tourner la page après sept années passées ensemble. Une tâche immense pour Luis Campos, mais également pour le président Nasser Al-Khelaïfi, qui se trouve à un tournant crucial du projet QSI.

Kylian Mbappé, c’est peut-être bientôt fini. Si aucune annonce officielle n’est encore tombée, la star française semble s’approcher doucement mais surement d’un départ du PSG, avec un contrat qui se termine le 30 juin 2024. Un véritable coup dur pour les Parisiens, qui vont désormais devoir trouver une nouvelle figure de proue pour leur équipe.

PSG : Un jackpot à 220M€ est confirmé pour Mbappé ! https://t.co/IeFPkMpPjr pic.twitter.com/kxI7a8xpRB — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Le casting déjà lancé au PSG ?

Plusieurs pistes prestigieuses sont évoquées depuis quelques jours, avec une certaine préférence pour les stars de la Serie A. Le PSG serait en effet sur les traces de Victor Osimhen du Napoli, Rafael Leão de l’AC Milan ou encore Lautaro Martinez de l’Inter. Sur le10sport.com, nous vous avons surtout parlé de Bernardo Silva, qui pourrait quitter Manchester City grâce à une clause de départ fixée à 58M€.

« J'ai confiance en Al-Khelaïfi afin de faire venir deux ou trois joueurs »