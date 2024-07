OM : Inquiétude à 40M€ pour ce transfert

Amadou Diawara

Alerté par les performances de Valentin Carboni, l'OM voudrait boucler son transfert lors de ce mercato estival. D'ailleurs, le club présidé par Pablo Longoria serait bien parti pour rafler la mise, et ce, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. En effet, si aucun club ne propose un transfert sec à hauteur de 40M€ à l'Inter, l'OM devrait enregistrer la signature de Valentin Carboni.

Etincelant sous les couleurs de Monza la saison dernière, Valentin Carboni aurait tapé dans l'œil de la direction de l'OM. En effet, le club phocéen voudrait boucler la signature du milieu offensif de l'Inter lors de ce mercato estival.

L'OM est en pole position pour Carboni

D'après les indiscrétions d'Il Corriere dello Sport, l'OM aurait lancé les hostilités pour finaliser le transfert de Valentin Carboni. D'ailleurs, le club présidé par Pablo Longoria serait en très bonne posture sur ce dossier.

Une offre de 40M€ pourrait tout changer

Comme l'a indiqué Il Corriere dello Sport, l'OM et l'Inter travaillent sur l'opération Carboni. Les deux clubs discutant de la possibilité de négocier un prêt avec une option d'achat et de rachat. Alors que le montant de la transaction n'aurait pas encore été défini, l'opération Valentin Carboni devrait couter environ 30M€. A en croire le média italien, l'OM serait la meilleure option pour l'Inter actuellement. D'ailleurs, l'écurie olympienne ne sera plus en position de force que si, et seulement si, un concurrent proposait de lâcher environ 40M€ pour un transfert sec.