OM : Incroyable décision pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré un temps de jeu relativement limité cette saison sous les ordres d’Igor Tudor et la rude concurrence à laquelle il doit faire face, Dimitri Payet a déjà tranché pour son avenir. Le capitaine olympien, qui n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM, ne partira pas lors du prochain mercato estival.

Interrogé en décembre dernier dans les colonnes de La Provence , Dimitri Payet (36 ans) affichait un discours très ferme sur son avenir à l’OM : « Il est hors de question de partir ? Exactement. Même s’il y a des sollicitations, un peu de tout, j’ai dit et je redis que je ne veux pas partir. Je veux rester ici, terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent et je compte bien le relever », indiquait le numéro 10 marseillais.

Surprise, Deschamps débarque dans le mercato de l’OM https://t.co/MKwZVpB1IB pic.twitter.com/IAWUKbSPbY — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Une situation difficile

Depuis cet entretien, la situation ne s’est pas améliorée pour Dimitri Payet, qui fait office de remplaçant de luxe aux yeux d’Igor Tudor. L’entraîneur de l’OM ne lui accorde que des bouts de matchs pour s’exprimer, mais en dépit de ce contexte délicat, Payet a pris une décision radicale pour son avenir.

Payet ne bougera pas

Comme l’a annoncé La Provence mardi dans ses colonnes, le numéro 10 de l’OM n'a aucune intention de partir cet été malgré la situation. Très heureux à Marseille même si son salaire va encore diminuer la saison prochaine pour sa dernière année de contrat, l’international français refuse de changer d’air. Voilà qui est clair.