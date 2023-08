OM : Il passe un message aux recrues du mercato

Alexis Brunet

L'OM va débuter sa saison en Ligue 1 samedi face au Stade de Reims. Puis le mardi 15 août, les Marseillais devront se qualifier pour les barrages de Ligue des Champions, en battant le Panathinaïkos par deux buts d'écart. Pour ces deux rencontres, l'aide des recrues sera la bienvenue. Valentin Rongier compte sur ses nouveaux coéquipiers au plus vite, même s'il sait que l’intégration peut parfois être compliquée.

Cet été, l'OM a opéré une petite révolution. Igor Tudor est parti, et Marcelino est arrivé à sa place. Le coach espagnol est venu avec ses idées, et Pablo Longoria a souhaité qu'il puisse les mettre à exécution. Le président marseillais a donc mis la main au portefeuille pour offrir des recrues de choix à son nouvel entraîneur. En attaque Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi Ismaïla Sarr ont rejoint Marseille. Renan Lodi est venu renforcer le côté gauche de la défense, alors que Geoffrey Kondogbia a lui apporté son expérience au milieu de terrain. Le club phocéen a aussi recruté définitivement Ruben Blanco comme doublure de Pau Lopez, après son prêt l'année dernière.

Rongier veut aider les recrues de l'OM

Valentin Rongier fait partie des cadres de l'OM. C'était donc lui qui était présent en conférence de presse, avant le match face au Stade de Reims le samedi 12 août. Il a profité de ce moment pour faire passer un message aux recrues marseillaises. « C'est à eux de s'adapter le plus rapidement possible. On sera là pour les épauler. C'est toujours difficile d'intégrer une nouvelle équipe. »

L’entraîneur de l'OM confirme son prochain transfert https://t.co/LLOk7ThuCr pic.twitter.com/Id1gmvsKdt — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

L'attaque sera scrutée

Face au Panathinaïkos, l'OM sera dans l'obligation de marquer deux buts pour se qualifier. Pierre-Emerick Aubamayang sera donc particulièrement attendu, lui est devenu la star de Marseille, depuis la non-prolongation d'Alexis Sanchez. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr qui n'ont pas été très en vue lors du match aller face aux Grecs devront aussi élever leur niveau.