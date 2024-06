OM : Il dévoile les deux conditions pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Jonathan Clauss, le départ de l’OM pourrait n’être que partie remis. Placé sur le marché des transferts en janvier, l’international français était finalement resté. Mais voilà qu’il pourrait quitter Marseille durant cette intersaison, n’ayant plus qu’un an de contrat. Pour Clauss, l’avenir pourrait donc s’écrire loin de l’OM, à quelques conditions toutefois…

Ne disputant pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM va devoir combler ce manque à gagner. Il faut donc s’attendre à différents départs en ce mercato estival et de nombreux regards se tournent notamment vers Jonathan Clauss. Alors que le Français n’a plus qu’un an de contrat à Marseille, l’occasion est parfaite pour récupérer des liquidités. Actuellement concentré sur l’Euro avec les Bleus, Clauss se penchera par la suite concrètement sur son avenir, même s’il a déjà donné des éléments de réponse à ce sujet.



« Chacun sait où l’autre veut aller »

Interrogé par Carré , Jonathan Clauss a répondu aux questions concernant son avenir à l’OM ou bien ailleurs. Dans un premier temps, le latéral droit a fait savoir : « Est-ce que je suis ouvert à un départ cet été ? Mon objectif, c’est d’être pleinement investi dans l’Euro avec l’équipe de France. Pour ce qui est de l’OM, c’est ce que j’ai dit au départ, je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir. On a discuté de certaines choses, chacun sait où l’autre veut aller ».

« Que l’OM soit content, que moi je sois content »