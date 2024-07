OM : Grand retour à Marseille, la terrible annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, l’hypothèse d’un retour d’Alexis Sanchez, un an après son départ, circule du côté de l’OM pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Une signature qui n’enthousiasme pas beaucoup Walid Acherchour, convaincu que ce n’est pas le moment idéal.

Cet été, le secteur offensif de l'OM va être chamboulé. Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha et Iliman Ndiaye sont ainsi partis, tandis que Mason Greenwood a signé. Mais c'est loin d'être terminé puisque d'autres attaquants vont signer, et le retour d'Alexis Sanchez est même évoqué. Mais pour Walid Acherchour, ce n'est pas une bonne idée.

«Je pense qu’il faut passer à autre chose»

« On ne saura jamais ce qui s’est passé avec Alexis Sanchez il y a un an. Repartir après un an où il a été remplaçant à l’Inter, tu recommences l’histoire, pas à zéro mais avec un crédit immense. Tu vas te rappeler de ce qu’il a fait de très très positif sur la première année, je pense qu’il faut passer à autre chose », lâche le journaliste au micro de l’After Foot sur RMC. Et cela tombe bien puisque Pablo Longoria a jeté un froid sur le retour d’Alexis Sanchez.

Longoria jette un froid sur Sanchez

« La stratégie de construction de l'effectif est plus globale. En France, il y a seulement quatre postes d'extra-communautaires. Avec l'arrivée de Mason, trois places sont déjà occupées, et nous devons maintenant prendre les meilleures décisions stratégiques pour finaliser nos recrutements lors de ce mercato estival », expliquait le président de l’OM en conférence de presse.