OM : Coup de théâtre pour ce transfert à 9M€

Hugo Chirossel

Actuellement en pleine recherche de son prochain entraîneur, l’OM essaye dans le même temps de boucler le transfert d’Arkadiusz Milik. Ce dernier a été prêté à la Juventus cette saison, avec une option d’achat de 7M€ plus des bonus. Alors qu’il était question d’un nouveau prêt ces derniers jours, l’international polonais devrait s’engager définitivement avec la Vieille Dame.

C’était un dossier qui semblait entériné du côté de l’OM. Prêté à la Juventus jusqu’à la fin de la saison l’été dernier, Arkadiusz Milik était pressenti pour rester chez les Bianconeri , qui comptaient lever son option d’achat de 7M€ plus 2M€ de bonus. Ce qu’ils n’ont finalement pas fait.

Le boss de l’OM tranche pour un dossier brûlant https://t.co/9LXXRuNHrI pic.twitter.com/5g5csn3wSt — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Un nouveau prêt à la Juventus pour Milik ?

« La Juve et Marseille se parlent, j'espère qu'ils vont s’entendre. J'aimerais rester à la Juventus, je m'y sens bien, l'entraîneur me veut », a confié Arkadiusz Milik à ce sujet. Selon Il Corriere dello Sport , la Juventus essayerait de s’entendre avec l’OM autour d’un nouveau prêt pour l’attaquant âgé de 29 ans. Mais ce dernier pourrait finalement retourner définitivement chez le club italien.

Le transfert de Milik est imminent