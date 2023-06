Un transfert à 9M€ part en fumée, l’OM se rattrape

Axel Cornic

Ces dernières semaines ont été pleines en rebondissements pour Arkadiusz Milik, prêté à la Juventus depuis l’été dernier. L’attaquant semblait en effet persuadé de rester à Turin, mais finalement son option d’achat n’a pas été levée et a même expiré le 10 juin dernier. Un retour à l’Olympique de Marseille a ainsi semblé se dessiner... mais finalement le Polonais pourrait rester chez les Bianconeri.

Chaque jour apporte une nouvelle information concernant Arkadiusz Milik. Ce dernier a en effet été annoncé à la Juventus, puis de retour à l’OM pour ensuite être lié à la Lazio de son ancien entraineur Maurizio Sarri. Finalement, c’est bien à Turin qu’il devrait rester.

OM : Un accord est annoncé, le boss sort du silence https://t.co/ZNTTZuUICK pic.twitter.com/NwysWZzSS8 — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Un nouveau prêt avec une option d’achat à 5,5M€

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , la Juventus et l’OM seraient en train de définir les derniers détails du nouveau prêt de Milik. Il s’agirait d’un prêt payant de 1M€, avec une option d’achat à 5,5M€ qui s’activera automatiquement en cas de qualification de la Juve à la prochaine Ligue des Champions.

« J'aimerais rester à la Juventus, je m'y sens bien, l'entraîneur me veut »