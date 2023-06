Un joueur de l’OM réclame son transfert

Cet été, l’OM compte bien être actif sur le marché des transferts. Et pour recruter, Marseille devra vendre. Au-delà de Matteo Guendouzi qui est la plus grosse valeur marchande, Arkadiusz Milik se dirige aussi vers un départ. L’attaquant polonais, qui sort d’une saison en prêt à la Juventus, s’est confié sur son avenir.

Arrivé à l’OM dans la peau du grand attaquant, Arkadiusz Milik avait très bien démarré son aventure marseillaise. Mais petit à petit, les blessures se sont mises en travers de son chemin. Et avec Jorge Sampaoli, ce n’était pas l’amour fou. Résultat, Milik a été prêté à la Juventus pendant une saison.

Même s’il n’était pas titulaire indiscutable, Arkadiusz Milik a donné satisfaction. L’OM avait inclus une option d’achat fixée à 7M€ et espérait s’en séparer sur ce mercato estival. Mais la Vieille Dame , qui ne jouera que la Conférence League l’an prochain, n’a pas pu la lever.

Arkadiusz Milik on his future: “Juve and Marseille are talking, I hope they come to an agreement”. 🇵🇱 #Juventus #OM“I would like to stay at Juventus, I feel good there — the coach wants me”, he added. pic.twitter.com/SvTNiU1elo