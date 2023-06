Mbappé, Griezmann, Galtier… Toutes les infos mercato du 14 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Kylian Mbappé annonce son avenir dans la presse italienne

Dans un large entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Kylian Mbappé persiste et signe quant à son avenir au PSG : « Je n’ai pas demandé à être vendu ou à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne voulais pas activer l’option d’une saison supplémentaire dans mon contrat. Avec le PSG, on n’a jamais parlé de prolongation, mais je suis heureux de rester à Paris la saison prochaine », lâche Mbappé.



Le PSG fonce sur Griezmann pour oublier Mbappé

Selon les révélations de MARCA , le PSG envisage de frapper fort sur le mercato pour remplacer Kylian Mbappé. Le quotidien espagnol annonce un intérêt pour Antoine Griezmann, sous contrat jusqu'en 2026 avec l'Atlético de Madrid, et une offre de 100M€ serait même dans les tuyaux. Mais de son côté, Griezmann n'envisage pas de quitter les Colchoneros cet été.



PSG : Kylian Mbappé au cœur d’un échange avec Tchouaméni ?

La presse anglaise avance un nouveau scénario pour le moins inattendu dans le feuilleton Mbappé ! Selon le Daily Telegraph , le Real Madrid envisagerait de proposer une grosse somme d'argent + Aurélien Tchouaméni afin de racheter la dernière année de contrat de l'attaquant du PSG.



Le PSG veut envoyer Mbappé à Manchester United

De son côté, le PSG envisage effectivement de vendre Kylian Mbappé cet été, et refuse de le voir filer au Real Madrid. Du coup, selon les révélations d' El Pais , le club de la capitale aurait un autre plan en tête : transférer Mbappé du côté de Manchester United, qui devrait prochainement passer sous pavillon qatari. Un challenge qui pourrait d'ailleurs tenter l'attaquant français du PSG.



PSG : Mbappé défend Messi après son départ

Arrivé au terme de son contrat après deux années plutôt compliquées au PSG, Lionel Messi a donc quitté le Parc des Princes dans une certaine indifférence. Et Kylian Mbappé regrette amèrement le traitement réservé à son ancien coéquipier : « On parle potentiellement du meilleur joueur de l'histoire du football. Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi part. Personnellement, je ne comprends pas très bien pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti. Nous parlons de Messi : il faut le respecter, et au contraire il n'a pas eu le respect qu'il méritait en France. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Nous devrons faire ce que nous pouvons pour le remplacer », lâche Mbappé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport .



PSG : Galtier refuse une offre du Qatar

Après s'être vu signifié son départ la semaine dernière suite à un entretien avec Luis Campos, Christophe Galtier a déjà des options pour rebondir après le PSG. RMC Sport confirme un intérêt de Naples ainsi qu'une proposition de la part du club d'Al Duhail, au Qatar. Mais Galtier aurait déjà refusé la seconde option.



