Viré par le PSG, Galtier plante le Qatar

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine. Malgré tout, il aurait des pistes pour rebondir dès la reprise. En effet, Christophe Galtier serait dans le viseur du Napoli et d'Al Duhail. Toutefois, le coach français refuserait de migrer vers le Qatar.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier a eu une réunion avec Luis Campos à l'issue de la saison. Alors que son entraineur est apparu fatigué et marqué par sa première année au PSG, le conseiller football parisien lui a annoncé qu'il ne sera plus sur le banc du club rouge et bleu à la reprise.

Naples et Al Duhail se sont renseignés pour Galtier

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière dès la saison prochaine, Christophe Galtier ne manquerait pas d'opportunités. Selon les informations de Gilbert Brisbois, divulguées dans l' After Foot sur RMC Sport , le Napoli et Al Duhail seraient allés à la pêche aux renseignements pour boucler la signature du coach du PSG. Et Christophe Galtier aurait déjà donné sa réponse au club qatarien.

Galtier ferme la porte au Qatar