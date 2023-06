Galtier : Le PSG a tout prévu pour son successeur

Thomas Bourseau

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG aurait bien avancé sur deux dossiers. Julian Nagelsmann serait la priorité et il manquerait toujours l’aval de l’Allemand. Néanmoins, l’alternative qu’est Thiago Motta aurait déjà dit oui à Paris.

Christophe Galtier n’honorera pas sa dernière année de contrat au PSG la saison prochaine. C’est en effet le message que Luis Campos lui a fait passer la semaine dernière au détour d’une réunion. Et pour ce qui est de la succession de Galtier, il semblerait que le PSG ait la volonté de nommer son prochain entraîneur la semaine prochaine selon le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi.

Julian Nagelsmann attendu à Paris

Se pourrait-il que l’heureux élu soit Julian Nagelsmann ? A en croire Foot Mercato , Julian Nagelsmann serait le dossier prioritaire des dirigeants du PSG sur le marché des entraîneurs. Néanmoins, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait compromettre sa venue. En effet, The Athletic a confié ce mardi que Nagelsmann ferait de Mbappé une pièce centrale de son projet sportif au PSG alors qu’un transfert du champion du monde serait susceptible d’avoir lieu lors de l’intersaison.

Plan B, Thiago Motta dit oui au PSG !