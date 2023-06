Thomas Bourseau

Afin de remplacer Christophe Galtier qui a officieusement été limogé, le PSG penserait sérieusement à offrir les clés de l’effectif à Julian Nagelsmann, bien emballé par le challenge parisien. Néanmoins, le feuilleton Mbappé et son éventuel départ cet été pourraient tout faire capoter : Nagelsmann compterait sur Mbappé la saison prochaine.

Christophe Galtier n’honorera pas la dernière année de son contrat au PSG la saison prochaine bien qu’il affirmait le contraire en conférence de presse. Le10sport.com vous a affirmé le 6 juin dernier qu’à l’issue d’un échange avec son conseiller football Luis Campos, le technicien français allait être démis de ses fonctions. Le licenciement n’a pas encore été rendu officiel, mais le PSG scruterait le marché des entraîneurs afin de lui dénicher un successeur.

Nagelsmann en approche ? Le feuilleton Mbappé peut tout faire capoter

Et bien que Thierry Henry ne semble pas être proche de l’accompagner en tant qu’adjoint comme il l’aurait lui-même souhaité selon Le Parisien, Julian Nagelsmann se rapprocherait beaucoup du poste d’entraîneur du PSG. Remercié par le Bayern Munich en mars dernier, Nagelsmann serait emballé par le projet du Paris Saint-Germain et serait proche d’en devenir le coach selon The Athletic.

Nagelsmann veut placer Mbappé au centre de son projet au PSG