Divorce avec Mbappé ? Le PSG tente un coup improbable

Thomas Bourseau

Lundi, Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat. De quoi pousser les dirigeants à préparer son transfert cet été. Néanmoins, Paris tenterait une folie sur le mercato avec l’éventuel futur club de son attaquant.

Kylian Mbappé serait susceptible de claquer la porte du PSG… dès cet été. Et ce, bien que son plan initial était de rester à Paris la saison prochaine afin d’y honorer son contrat comme affirmé lors de la cérémonie des Trophées UNFP en mai dernier. « Je suis très content de mon choix de l'an passé. Je suis là, je profite, je suis meilleur joueur. J’en profite, je serai encore là l’année prochaine, je suis très content. ».

Le PSG s’est fait une raison pour Mbappé

Lundi, Kylian Mbappé a fait part de sa volonté de ne pas activer la clause présente dans son bail pour le prolonger d’une saison soit jusqu’en juin 2025. De quoi pousser le PSG à prendre en considération une vente dès cet été afin d’éviter un départ libre de tout contrat. Et ce n’est pas The Times qui affirmera le contraire. Selon le média anglais, l’heure est à un départ de Kylian Mbappé.

Le PSG veut boucler un transfert… et garder Mbappé pour la saison prochaine !