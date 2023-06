Mbappé a choisi le prochain entraineur du PSG

Amadou Diawara

Après une saison très animée, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 à Paris, Kylian Mbappé a déjà choisi le prochain entraineur de son équipe. En effet, le numéro 7 rouge et bleu voudrait voir Julian Nagelsmann s'assoir sur le banc du club de la capitale cet été.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de leur dernière réunion. Pour pallier le départ de son entraineur, le club de la capitale aurait identifié plusieurs profils, et notamment ceux de Luis Enrique, Julian Nagelsmann et de Thiago Motta, entre autres. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait déjà fait son choix entre ces différents profils.

Mbappé ne veut pas d'Enrique au PSG

Selon les informations de Sports Zone , la direction du PSG aurait largement consulté Kylian Mbappé pour le choix de son prochain entraineur. Et le numéro 7 parisien aurait déjà tranché sur ce dossier.

Mbappé pousse pour Nagelsmann