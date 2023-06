L’OM prépare une surprise pour son nouvel entraîneur

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche du successeur d’Igor Tudor, l’OM avance sur le dossier de son prochain entraîneur. Comme indiqué par Le 10 Sport, les négociations avancent avec Marcelo Gallardo, libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en décembre dernier. Si l’ancien joueur de l’AS Monaco et du PSG semble être le choix des dirigeants marseillais, ces derniers auraient également une autre piste.

Cela fait maintenant deux semaines que l’OM et Igor Tudor ont annoncé la fin de leur aventure commune. Lié au club marseillais jusqu’en juin 2024, le technicien croate a décidé de ne pas aller au bout de son contrat. Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta se sont donc mis en quête de son successeur et il semble qu’un profil tienne la corde. Comme indiqué par Le 10 Sport mardi, l’OM est en discussion avec Marcelo Gallardo.

EXCLU @le10sport : Dernières discussions pour Marcelo Gallardo à l’OM !▶️ Le dossier se finalise avec les négociations autour du staff. Un rdv est prévu avec Juan Berros, l’agent de Gallardo, ces prochaines heures▶️ Contrat de deux anshttps://t.co/PxDTYZbmNx — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 13, 2023

L’OM avance dans le dossier Gallardo

Selon nos informations, Marcelo Gallardo est la piste prioritaire de Pablo Longoria. Ces dernières heures, les négociations portaient sur la constitution du potentiel futur staff de l’entraîneur argentin, qui pourrait s’engager pour deux ans à l’OM. Des informations confirmées par L’Equipe ce mercredi. Bien que rien ne soit encore bouclé dans ce dossier, Marcelo Gallardo et les dirigeants marseillais ont bien évoqué la composition de son staff, ainsi que le mercato estival.

Gallardo plaît à l’OM, qui a une piste mystère en réserve