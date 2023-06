C’est imminent, l’OM va boucler le transfert d’un buteur

Axel Cornic

Les récents évènement survenus à la Juventus ont un gros impact sur le début de mercato estival de l’Olympique de Marseille. Plusieurs sources annoncent en effet un retour au bercail de Arkadiusz Milik, prêté à la Juve depuis l’été dernier et dont le transfert définitif ne semblait être qu’une formalité. Mais tout n’est pas perdu… bien au contraire !

Alors qu’Alexis Sanchez n’a toujours pas tranché pour son avenir, l’OM doit composer avec un possible retour inattendu. L’option d’achat présente dans le prêt de Arkadiusz Milik a en effet expiré le 10 juin dernier et en Italie on assure qu’il pourrait quitter la Juventus après seulement une saison.

« Je suis dans grand un club, j'espère y rester »

Cet hiver, le Polonais avait pourtant lancé un message fort sur son avenir, écartant un retour à l’OM. « Je suis toujours un joueur de l'OM, je suis juste prêté » avait annoncé Milik. « Les supporters de Marseille m'ont impressionné, c'était une grande époque pour moi ! Mais je suis dans grand un club, j'espère y rester ». Mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées à la Juventus, qui a reçu au final une pénalisation de 10 points en Serie A, synonyme de 7e place.

Un nouveau prêt sur le point d’être bouclé ?