Guendouzi : L'OM vise le jackpot

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on annonce le transfert de Matteo Guendouzi à l'OM. Courtisé, l'international français est l'une des plus grosses valeurs marchandes du club phocéen. Et si le départ d'Igor Tudor a relancé les cartes du côté de Guendouzi, pour l'OM, l'objectif serait toujours le même : toucher un gros chèque.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM, Matteo Guendouzi pourrait ne pas aller jusqu'à cette date avec le club phocéen. En effet, le vice-champion du monde avec l'équipe de France suscite pas mal de convoitises, notamment en Premier League. Une bonne nouvelle aux yeux de l'OM, qui vise du lourd pour le transfert de Guendouzi.

Mercato : L’OM proche de boucler un très gros coup https://t.co/e5qKGBAkPS pic.twitter.com/kH7QHEHz0O — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

Guendouzi vendu à prix fort par l'OM ?

Avec le départ d'Igor Tudor, Matteo Guendouzi pourrait s'imaginer rester à l'OM, où il se sent bien. Mais cela ne semble pas être dans les plans de la direction phocéen. Selon les informations de L'Equipe , Guendouzi a bien été placé sur le marché des transferts et pour l'OM, il n'est pas question de le brader. A voir maintenant à quel prix il sera vendu...

« Il va y avoir des discussions avec la direction »