OM : Calvaire pour ce buteur, il va imiter Papin et Aubameyang ?

Jean de Teyssière

Pour ses grands débuts au stade Vélodrome, Elye Wahi a manqué son rendez-vous avec ses nouveaux supporters. L’ancien attaquant de Lens a fait preuve d’une grande maladresse et a été copieusement sifflé par le stade Vélodrome à sa sortie. Mais comme avec Jean-Pierre Papin et Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi peut vite inverser les choses, selon Éric Di Meco.

L'OM a pour réputation de souvent manquer de flair avec ses attaquants. Ces dernières saisons, Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang avaient tenu leur rang mais leur expérience et leur réputation les précédaient. L'OM a tenté le pari Elye Wahi et pour le moment, ça part mal.

Mercato : L’OM sur le point de s’offrir un ancien crack du PSG ? https://t.co/DIKSMizu6t pic.twitter.com/bbRloTUHR3 — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Di Meco pas tendre avec Wahi

Dans le Super Moscato Show, l'émission diffusée sur RMC, l’ancien joueur de l’OM, Éric Di Meco a eu des mots forts pour qualifier Elye Wahi : « Et ça va dans la réflexion de ce qu’il s’est passé dimanche soir, tu ne peux pas empêcher les fans de l’OM d’être fans de foot et d’avoir vu les matchs de Lens l’an dernier et les performances de Wahi. C’est-à-dire que je ne crois pas une seule minute que ce que qu’il s’est passé dimanche soir au Stade Vélodrome, ce n’est que lié à sa performance de dimanche soir. C’est un attaquant qui vendange des occasions. »

«Dès que tu en mets trois, c’en est fini de la bronca»

L’ancien arrière gauche de l’OM poursuit en annonçant que le numéor 9 marseillais peut encore faire taire les critiques : « La chance des attaquants et notamment des avant-centres, c’est que dès que tu mets trois buts, c’en est fini de la bronca. Jean-Pierre Papin, ça a été dur au début, Aubameyang on en a parlé… et je peux en citer des dizaines et des dizaines. » Prochain rendez-vous à domicile pour Elye Wahi : le 14 septembre prochain face à Nice. La case doit déjà être cochée.