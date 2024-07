OM : A peine arrivé, De Zerbi fait une promesse !

La rédaction

C’est ce mardi 9 juillet qu’était intronisé Roberto De Zerbi à la tête de l’OM. Officielle depuis le 29 juin dernier, son arrivée au sein de la cité phocéenne a été accueillie très chaleureusement par les supporters du club olympien. Pour sa première conférence de presse, l’Italien a répondu à de très nombreuses questions. Il a cependant expliqué ne pas encore être en mesure de pouvoir affirmer que les pensionnaires du Vélodrome joueraient l’Europe la saison prochaine, mais qu’il livrerait une réponse à ce sujet bientôt.

C’est une arrivée qui a fait grand bruit à Marseille. Officielle depuis plus d’une semaine maintenant, la venue de Roberto De Zerbi donne pour le moment le sourire aux supporters phocéens. Après avoir obtenu de brillants résultats à la tête de Brighton, l’entraîneur de 45 ans aura désormais la lourde tâche de ramener l’OM dans le top cinq de la Ligue 1. Une mission qui s’avère difficile au vue des résultats olympiens cette saison. Le technicien n’a d’ailleurs pas encore voulu se prononcer à ce sujet.

« Mon premier objectif, […] c’est de rendre fier les gens qui viennent nous voir au stade »

Interrogé à propos d’une potentielle qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine, Roberto De Zerbi a expliqué ne pas encore pouvoir répondre à cette question. Il veut attendre la fin du mercato et voir quel sera l’effectif qu’il aura à disposition : « À la fin du mercato je répondrai en tout honnêteté à cette question mais aujourd'hui ce n'est pas possible car on n'a pas l'équipe définitive. Mon premier objectif, comme dans tous mes clubs, c'est de rendre fiers les gens qui viennent nous voir au stade. En tant que supporteur, je voulais pouvoir m'identifier aux joueurs sur le terrain. Et ça c'était déjà le cas à Foggia, Sassuolo et Brighton. »

Plusieurs arrivées en perspective

Le mercato de l’OM devrait être agité. Après une saison cauchemar en Ligue 1, de nombreux éléments devraient quitter le Vélodrome au cours des prochaines semaines. À contrario, plusieurs joueurs sont annoncés comme étant sur les tablettes du club phocéen. Ces derniers jours c’est notamment le nom de Mason Greenwood qui est évoqué dans le sud de la France. Emran Soglo pourrait également rejoindre les rangs marseillais.