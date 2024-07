OM : L’effet De Zerbi affole le mercato !

Axel Cornic

L’arrivée de Roberto De Zerbi a relancé l’engouement autour de l’Olympique de Marseille, qui était pourtant retombé avec la qualification manquée pour les compétitions européennes. Mais c’est surtout sur le mercato que l’arrivée du technicien a un impact, puisqu’après avoir insisté pour Ismaël Koné il pourrait jouer un rôle prépondérant dans d’autres dossiers.

On n’arrête plus l’OM. Alors que certains s’attendaient à un été morose sans la qualification pour la Ligue des Champions, c’est littéralement la folie autour du club phocéen. Tout ça grâce à un seul homme, puisque c’est Roberto De Zerbi qui a regonflé l’espoir des Marseillais... et pas seulement !

Un été très chaud pour l’OM

Entraineur à la mode réputé pour son jeu spectaculaire, l’ancien de Brighton et de Sassuolo a une certaine aura qui a déjà fait de l’effet sur le mercato. Cela a été le cas avec IsmaëlKoné, révélation de la dernière saison de Championship avec Watford, qui aurait décidé de rejoindre l’OM en grande partie grâce à De Zerbi, alors qu’il avait d’autres options à priori plus intéressantes. Et la hype autour du nouvel entraineur marseillais ne va pas s’arrêter là, puisque deux autres joueurs pourraient être séduits.

« Le discours de De Zerbi auprès de certains joueurs est un argument majeur »

D’après les informations de RMC Sport, Roberto De Zerbi pourrait à lui seul faire basculer les deux grosses pistes du moment, qui mènent respectivement à Mason Greenwood et à Valentín Carboni. « On se rend compte de quelque chose : que le discours de De Zerbi auprès de certains joueurs est un argument majeur » a expliqué ce lundi le correspondant marseillais Florent Germain. « Parce que Carboni a d’autres sollicitations, mais le discours de De Zerbi, son style de jeu et le fait que De Zerbi soit plutôt motivé à l’idée de façonner certains joueurs fait les affaires de l’OM que ce soit pour Carboni ou Greenwood ».