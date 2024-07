Officiel : L’OM annonce une grosse surprise et s’explique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien attaquant de l’OM à la fin des années 90, Fabrizio Ravanelli effectue son grand retour au sein du club phocéen, et la nouvelle a été officialisée un peu à la surprise générale lundi. L’Italien intègre l’organigramme dans un rôle de conseiller institutionnel et sportif, et Pablo Longoria s’est confié sur cette arrivée inattendue.

Passé par l’OM entre 1997 et janvier 2000, Fabrizio Ravanelli avait notamment disputé une finale de Coupe UEFA perdue contre Parme (0-3). L’attaquant italien, qui est souvent revenu au Vélodrome en tant que spectateur pour observer son ancienne équipe, fait donc officiellement son retour en tant que salarié de l’OM, qui a officialisé lundi sa nomination en tant que conseiller institutionnel et sportif du président Pablo Longoria.

Dans le communiqué officiel diffusé par l’OM, Fabrizio Ravanelli se livre sur ce nouveau rôle en tant que dirigeant et son retour au club : « Revenir à l’OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L’OM et ses supporters représentent assurément l’une des plus belles pages de ma carrière et je reviens à Marseille avec enthousiasme afin de mettre mon expérience au service de l’Institution et du Président Longoria », indique l’ex-international italien.

« Apporter son vécu et son expertise »

Pablo Longoria, le président de l’OM, a expliqué cette nomination de Ravanelli dans l’organigramme du club : « Je suis ravi que Fabrizio nous rejoigne et puisse nous apporter son vécu et son expertise aussi bien sur le plan institutionnel que sportif. Son retour à l’OM s’inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et structurel du club, que nous avons entrepris, en nous appuyant notamment sur les valeurs qui ont contribué à forger l’histoire et la renommée de l’Olympique de Marseille », confie Longoria.