Nouvel entraîneur au PSG : Candidature surprise !

Son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France est déjà acté pour 2026, mais Didier Deschamps ne compte pas arrêter d'entraîner pour autant. Le technicien français s'est confié sans détour sur ses projets d'avenir, et il n'exclut pas de reprendre un grand club après les Bleus, en ouvrant notamment la porte au PSG.

C'est officiel depuis déjà plusieurs semaines : Didier Deschamps mettra un terme à son règne en équipe de France après la Coupe du Monde 2026. La fin d'une longue et belle histoire qui aura duré 14 ans pour le sélectionneur national, mais pas question pour autant de stopper le métier d'entraîneur pour lui. Dans un large entretien accordé au Parisien, Deschamps se livre sur son avenir, et affiche son envie de récupérer une autre équipe après les Bleus.

Pas de sélection pour Deschamps

Mais quel genre de challenge pourrait botter Deschamps ? Une chose semble quasiment certaine, il refusera à priori de prendre en mains une autre sélection que l'équipe de France : « Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne me vois pas sélectionneur d’une autre nation. Par rapport à ce que représente pour moi l’équipe de France, La Marseillaise… Je ne m’imagine pas sur le banc avec un autre hymne », indique l'ancien joueur et entraîneur de l'OM, qui pourrait finalement atterrir chez le grand rival... au PSG !

« Le PSG ? Je serai disponible »

En effet, dans la foulée, il n'exclut pas ce challenge et laisse la porte ouverte malgré la présence de Luis Enrique qui vient de prolonger avec le PSG jusqu'en 2027 : « Entraîner le PSG ? Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup », assure Didier Deschamps. Le message est passé pour la direction du PSG...