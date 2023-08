Nouveau fiasco pour le mercato de l'OM ?

Arnaud De Kanel

S'il se distingue par des gros coups avec les signatures d'Alexis Sanchez, de Geoffrey Kondogbia ou de Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria commet également des erreurs sur le mercato. Depuis qu'il est président de l'OM, certains joueurs sont restés un an, voire moins, et cela pourrait recommencer avec Ruslan Malinovskyi.

Le départ de Ruslan Malinovskyi semble désormais inéluctable. L'attaquant ukrainien n'a réalisé que six mois à l'OM mais l'arrivée de Marcelino devrait avoir raison de lui. Il disposerait d'une offre de Besiktas ainsi que d'un autre club dont l'identité n'a pas filtré selon La Provence . En cas de départ, Malinovskyi rejoindrait donc la liste des recrutements ratés de Pablo Longoria. Le club phocéen compte beaucoup d'erreurs de casting qui ont débouché sur des départs ces deux dernières années.

Surprise à l’OM, il refuse une offre de 9M€ ! https://t.co/sOPLwfgClt pic.twitter.com/PvoSmQsPvO — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Six mois à l'OM et puis s'en va

Ruslan Malinovskyi n'est pas le seul dans son cas. Avant lui, d'autres joueurs ne sont restés que six mois à l'OM. Sous la présidence de Pablo Longoria, ce fut notamment le cas de Cédric Bakambu. L'attaquant congolais était arrivé en hiver comme l'Ukrainien et il avait également fait les frais de l'arrivée d'un nouvel entraineur, à savoir Igor Tudor. L'OM s'en était séparé et il avait rebondi à l'Olympiakos. La dernière erreur en date n'est autre que Luis Suarez. Acheté 10M€, le Colombien avait été prêté six mois après son arrivée à Almeria avant d'être vendu définitivement cet été. Avant Longoria, Jacques-Henri Eyraud n'avait pas pu retenir Mario Balotelli qui était parti libre moins de six mois après son arrivée.

Un an plus tard, ils quittent l'OM

Rester plus d'une saison à l'OM avec la politique de Pablo Longoria relève d'un petit exploit. Comme souvent, le changement d'entraineur fait la différence. Gerson était resté un an et demi à l'OM avant de retourner à Flamengo l'hiver dernier. Pour des raisons plus personnelles, Luan Peres avait quitté l'OM l'été dernier pour rejoindre Fenerbahce, un an après son arrivée en provenance du Brésil. Bien qu'il ait réussi son passage à l'OM contrairement à Ruslan Malinovskyi, Alexis Sanchez ne sera resté qu'une petite saison car le club phocéen n'est pas parvenu à le prolonger. Adepte des prêts, Pablo Longoria les a multiplié ces derniers mois, avec plus ou moins de réussite. C'est notamment le cas de Nuno Tavares, Issa Kaboré ou encore Eric Bailly qui ont tous été priés de retourner dans leur club.