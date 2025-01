Neymar - Officiel : «De retour», l’annonce surprise du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une aventure ratée en Arabie Saoudite avec Al Hilal, Neymar retourne à ses racines en rejoignant Santos, son club formateur, où il portera le légendaire numéro 10 de Pelé. À presque 33 ans, le Brésilien exprime sa joie de revenir "chez lui" pour revivre les moments qui ont marqué le début de sa carrière. Le PSG a salué ce retour avec un message sur X.

Parti d’Al Hilal une année et demie après son arrivée en provenance du PSG, Neymar fait officiellement son retour à Santos, son club formateur. Il a été annoncé ce vendredi que l’attaquant fêtant ses 33 ans dans les prochains jours portera le numéro 10, celui de la légende Pelé.

« Le prince est de retour »

« Je suis venu à Santos quand j’étais enfant, plein de rêves. Vila Belmiro m’a accueilli, c’est là que j’ai grandi et que j’ai été heureux. Santos m’a fait découvrir le monde, mais mon cœur n’a jamais cessé d’être noir et blanc. Je me souviens de chaque expérience avec vous ici, de chaque moment, confie Neymar dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Santos. Un souvenir vivant, heureux et éternel. Un souvenir que je ne veux pas seulement me rappeler, mais que je veux revivre avec toi, comme il l’a toujours été. Roi Pelé, Le trône et la couronne sont toujours à vous parce que vous êtes éternel. Ce sera un honneur de porter le 10, le maillot sacré qui représente tant pour Santos et pour le monde. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à honorer ton héritage, "Rey". J’avais dit : "je partirai, mais je reviendrai". Vous vous en souvenez ? Le prince est de retour ».

Dans la foulée, le Paris Saint-Germain a réagi à cette signature en publiant, sur X via son compte espagnol, un message à l’encontre de son ancienne star. « Neymar a époustouflé le monde avec son football et maintenant il est de retour chez lui. Bonne chance à Santos, Ney ! ». Un message publié avec un montage photo de Neymar datant de son passage au PSG et de sa jeunesse à Santos.