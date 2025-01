Mercato : Un projet PSG pour Neymar ?

Axel Cornic

Après seulement sept petits matchs, Neymar a quitté l’Arabie Saoudite et Al Hillal, qui avait dépensé 90M€ en aout 2023 pour l’arracher au Paris Saint-Germain. Il ne devrait pas rester longtemps sans club puisqu’il est déjà annoncé de retour au Brésil, avec son ancien club de Santos prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Il semblait vouloir suivre les traces de Cristiano Ronaldo, mais l’aventure saoudienne de Neymar a tourné court. L’ancienne star du PSG n’est en effet plus sous contrat avec Al Hilal et cherche désormais un nouveau club pour relancer sa carrière, à bientôt 33 ans.

« Je te permets d'utiliser mon trône et ma couronne »

Pas de retour en Europe au programme, puisque Neymar devrait vraisemblablement rentrer au Brésil et renouer avec son premier amour : Santos. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le club a sorti le grand jeu pour le convaincre, avec notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle pour recréer la voix d’un certain Pelé. « Je te permets d'utiliser mon trône et ma couronne » dis notamment la voix de la légende du football brésilien, décédé le 29 décembre 2022 à 82 ans.

Des anciens du PSG avec lui ?

Avec le possible d’une arrivée de Neymar, c’est un projet pharaonique qui pourrait être mis sur pieds, puisqu’on parle notamment des possibles recrutements de Paul Pogba ou encore de Marcelo. Mais ce sont surtout des anciens du PSG que le Brésilien souhaiterait retrouver à Santos ! TMW parle notamment de Thiago Silva, de Leandro Paredes ou encore de Sergio Ramos, que l’on annonce toutefois du côté du Mexique avec les Tigres de Monterrey.