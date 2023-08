Neymar, Mbappé, Guendouzi... Toutes les infos mercato du 25 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Mbappé recale encore le PSG

Du côté du PSG, on tente encore et toujours de convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat. C'est ainsi que ces dernières heures, le club de la capitale aurait discuté avec le Français à propos d'une prolongation. L'idée serait qu'il soit engagé jusqu'en 2025 avec la promesse d'un futur transfert. Oui mais voilà, cela ne conviendrait toujours pas à Mbappé. En effet, selon les informations de Ramon Alvarez de Mon, le joueur de Luis Enrique aurait recalé la proposition du club de la capitale.



OM : Guendouzi trouve un accord pour son transfert

Entre l'OM et Matteo Guendouzi, le divorce pourrait bien être imminent. D'ici le 1er septembre, le Français pourrait faire ses valises et c'est en Italie qu'on l'annonce. D'ailleurs, selon les informations d'Alfredo Pedulla, Guendouzi aurait déjà un accord avec la Lazio pour son transfert. Le milieu de terrain aurait accepté un salaire annuel à hauteur de 2,5M€ chez les Romains.



Le clan Neymar justifie son transfert en Arabie Saoudite

Après 6 ans passés au PSG, Neymar s'est engagé avec Al-Hilal en Arabie Saoudite. Proche du Brésilien, Gabriel Rodrigues s'est confié à ESPN sur les raisons du choix de Neymar. Il a alors expliqué : « Ce qu'il m'a dit, c'est : je suis heureux, je vais élever ma fille ici, je vais passer un peu de temps avec ma famille ici en Arabie saoudite, et puis je verrai ce qui se passera. Là-bas, il sera loin de toute cette pression, de tout ça, bien sûr, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux . ».



PSG : Un départ en Premier League pour Draxler ?

Au PSG, il reste encore certains joueurs dans le loft en cette fin de mercato. C'est notamment le cas de Julian Draxler. De retour d'un prêt à Benfica, l'Allemand n'est plus désiré à Paris. Mais encore faut-il trouver preneur pour s'en débarrasser. La solution pourrait venir d'Angleterre. En effet, selon les informations de RMC , Crystal Palace serait intéressé par Draxler et cela serait réciproque puisque le milieu offensif pourrait se laisser tenter par un départ à Londres.



OM : Les dessous du départ d'Alexis Sanchez

Alexis Sanchez ne sera donc resté qu'une saison à l'OM. Alors que le club phocéen espérait le conserver, le Chilien se dirige vers un retour à l'Inter Milan. Mais que s'est-il passé en coulisses ? Selon les informations de L'Equipe , la dernière offre de l'OM pour Sanchez remontrait à mi-juin. Mais voilà que le principal intéressé n'aurait jamais répondu et Pablo Longoria a finalement décidé de se jeter sur Pierre-Emerick Aubameyang.



Le PSG relance l'OL pour Barcola