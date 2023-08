Mercato - PSG : C’est terminé, le clan Mbappé vend la mèche

Thomas Bourseau

Après un bras de fer qui a duré plusieurs semaines entre le PSG et Kylian Mbappé, il semblerait qu’une prolongation de contrat soit en bonne voie. Le champion du monde tricolore devrait en effet rester au PSG et c’est son entourage « très proche » qui en a fait l’aveu. Explications.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui depuis le début du mercato. La faute à son refus d’activer la clause incluse dans son contrat afin que l’ultime année de son bail soit effective. En l’état, Mbappé deviendra un agent libre à la fin de la saison à venir. Une éventualité que le PSG refuse catégoriquement, en attestent les menaces publiques du club ainsi que le fait que Mbappé ait été écarté pendant trois semaines.

Coup de théâtre pour Mbappé, prolongation en vue ?

Le 12 août dernier, la presse a fait part d’un rapprochement entre le clan Mbappé et le PSG, au point que le lendemain du nul concédé face au FC Lorient, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique. Il est à présent question d’une prolongation de contrat de Mbappé au PSG comme Sky Sports l’a affirmé dans la journée de mercredi. Et il semblerait que le clan Mbappé ait vendu la mèche concernant l’avenir du champion du monde.

Retenez bien !!Ces deux-là vont nous faire, une GRANDE saison et offrir du rêve.Dans les hôpitaux de France pour Camille et sur les terrains de... FRANCE et d'ailleurs pour @KMbappe ❤️💙Quel bonheur pour la petite guerrière, de savoir que Kylian reste au @PSG_inside 🔴🔵… pic.twitter.com/XUMWGMMrOT — Association Un Sourire Pour Camille (@1SourireCamille) August 25, 2023

«Kylian reste au PSG. Confirmation de l’entourage proche»