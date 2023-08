Mbappé - Dembélé : L'entraineur du PSG fait son mea culpa

Amadou Diawara

Après le nul face à Toulouse, Luis Enrique a déploré le déséquilibre de son équipe après les entrées en jeu de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach du PSG est revenu sur ses propos, affirmant que son analyse de la rencontre était mauvaise.

Samedi dernier, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de Toulouse. Alors que le score était nul et vierge 0-0, Luis Enrique a fait entrer Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à la 51ème minute de jeu pour débloquer la rencontre. Un choix payant, puisque son numéro 7 s'est mué en buteur en seulement 10 minute, en transformant un penalty qu'il a lui-même provoqué. Toutefois, le TFC est parvenu à égaliser grâce à un coup de pied de réparation à la suite d'une faute dans la surface d'Achraf Hakimi (87ème minute, 1-1).

Enrique revient sur ses propos sur Mbappé et Dembélé

Après le coup de sifflet final, Luis Enrique a confié qu'il avait aimé la première mi-temps de ses joueurs, mais pas la deuxième. Selon lui, son équipe était déséquilibrée lors du second acte, alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont entrés en jeu seulement six minutes après le retour des vestiaires. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a fait son mea culpa. Comme l'a avoué le coach du PSG, son analyse à chaud de la rencontre n'était pas la bonne.

«Mon analyse était incorrecte après Toulouse»