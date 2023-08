OM : Le transfert d’une star provoque un malaise

Hugo Chirossel

Alors que Joaquin Correa est attendu ce vendredi à l’OM, Alexis Sanchez quant à lui va faire le chemin inverse. Libre à la suite de la fin de son contrat avec le club marseillais, l’attaquant âgé de 34 ans va retourner à l’Inter Milan, un an après son départ. Un retour qui ne ferait pas l’unanimité chez les Nerazzurri.

L’OM devrait très bientôt annoncer la signature de sa septième recrue de l’été. Joaquin Correa est attendu ce vendredi à Marseille afin de passer sa visite médicale. L’international argentin arrive en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat de 10M€, obligatoire en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Guendouzi : L’OM fixe ses conditions pour son transfert https://t.co/NxRM7Wkols pic.twitter.com/qrxlCiFOF1 — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Sanchez va remplacer Correa à l’Inter Milan

Et pour remplacer Joaquin Correa, l’Inter Milan a décidé de faire revenir Alexis Sanchez. Ce dernier avait justement résilié son contrat avec le club italien l’été dernier afin de rejoindre l’OM. En fin de contrat à l’issue de la saison dernière, l’international chilien n’a finalement pas prolongé son aventure marseillaise.

Un retour qui interroge