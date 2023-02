Neymar dérape, le PSG dit stop

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il enchaîne les prestations décevantes, Neymar agace de plus en plus de monde au sein du Paris Saint-Germain, la faute notemment à ses récentes sautes d’humeur et ses soirées. Le départ de l’international brésilien serait alors vu d’un bon œil en interne, alors que son contrat court jusqu’en juin 2027.

Pour sa sixième année au PSG, Neymar n’échappe toujours pas aux critiques, et ce malgré une première partie de saison impressionnante. Le Brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même depuis la fin de la Coupe du monde et s’illustre davantage pour ses coups de gueule et ses sorties nocturnes que pour ses prouesses sur un terrain. Un constat plus qu’inquiétant alors que le PSG a prolongé Neymar jusqu’en juin 2027, au-delà de ses 35 ans. Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, le numéro 10 du PSG se retrouve encore poussé vers la sortie, et ses récents faits d’armes ne jouent pas en sa faveur.

Neymar n'est que l'ombre de lui même depuis le Mondial

Avec un seul but au compteur depuis son retour du Qatar, et une série de prestations bien en deçà des attentes, Neymar inquiète sur un plan sportif. Des doutes accentués par la nervosité du Brésilien sur le terrain, lui qui n’a pas hésité à recadrer Vitinha ou encore Hugo Ekitike au cours de la défaite en Principauté (1-3) samedi, allant jusqu'à déconcerter les joueurs de l'AS Monaco selon L'Equipe . Des échanges vifs qui se sont poursuivis dans le vestiaire, cette fois-ci avec Luis Campos. D'après le quotidien sportif, le conseiller football du PSG a reproché au groupe de Christophe Galtier un manque d'agressivité, de quoi faire réagir Neymar, estimant pour sa part que le problème venait d'ailleurs. S’en serait alors suivi une discussion très tendue à laquelle Marquinhos aurait également participé. La star auriverde agace donc en interne, et ses écarts en dehors des terrains n’échappent à personne.

🔴🔵 Kylian Mbappé entame une nouvelle course contre la montre avant le 8e contre le Bayern Munich L’attaquant du #PSG se rétablit à grande vitesse et pourrait surprendre en jouant #PSGBAYUn retour supersonique dont il a l’habitude@le10sport 📝⬇️ https://t.co/LZYjVi7iyJ — Bernard Colas (@BernardCls) February 13, 2023

Echanges vifs avec Campos et certains joueurs

Depuis son arrivée dans la capitale, Neymar fait aussi parler de lui pour ses soirées. Le samedi 4 février, l’attaquant avait remis ça en célébrant son anniversaire dans un bar-restaurant branché du IVe arrondissement de la capitale. Le lendemain, jour de son anniversaire, c’est dans sa maison de Bougival que le joueur de 31 ans a fêté l’évènement, un peu trop au goût des voisins qui ont alerté la police selon Le Parisien . Le maire de la commune (SE) Luc Wattelle qualifie le footballeur d’« individu irrespectueux » de ses voisins, assurant que ce tapage nocturne était loin d’être le premier pour Neymar : « Il avait organisé une grande soirée pour fêter le titre de champion du PSG. Cela avait duré jusqu’à 5 heures. » Tout cela n’a pas échappé au club de la capitale, lassé au fil des années des écarts de sa star.

Le PSG envisage toujours un départ