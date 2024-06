Mikautadze : Bonne nouvelle pour le RC Lens !

Alexis Brunet

Le RC Lens pourrait déjà se séparer d’Elye Wahi cet été. L’attaquant est arrivé il y a un peu moins d’un an, mais il n’a pas réussi à donner satisfaction. Les dirigeants lensois prospectent donc pour lui trouver un remplaçant, et ils pensent notamment à Georges Mikautadze. West Ham serait également sur le coup et aurait formulé une offre au FC Metz, qui n’aurait pas été acceptée. L’espoir est donc permis pour le RC Lens.

Cet été semble celui du changement pour le RC Lens. Après quatre saisons à la tête de l’équipe première, Franck Haise a décidé de faire ses valises et de rejoindre l’OGC Nice. Pour le remplacer, les dirigeants lensois ont décidé de miser sur l’ancien coach du Stade de Reims, Will Still.

Elye Wahi est sur le départ

Mais il n’y a pas que sur le banc que cela va bouger au RC Lens. Les Sang et Or vont également opérer plusieurs changements majeurs au sein de l’effectif. Elye Wahi serait par exemple sur le départ, lui qui n’a pas réussi à clairement s’imposer, moins d’un an après son arrivée en provenance de Montpellier. Derrière, Kevin Danso pourrait également aller voir ailleurs.

Le RC Lens est sur la piste de Mikautadze