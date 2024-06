OM, RC Lens… Il annonce un grand transfert pour ce buteur !

La rédaction

Le mercato promet d’être agité en Ligue 1, d’autant plus que plusieurs écuries de l’hexagone pourraient se focaliser sur les mêmes cibles. Parmi les bras de fer qui devraient animer les prochaines semaines, figure celui entre l’OM, l'AS Monaco le RC Lens et l'OL pour Georges Mikautadze, qui va quitter le FC Metz après la relégation en Ligue 2. C’est ce qu’a confirmé Giorgi Mamardashvili, coéquipier de l’avant-centre avec la Géorgie.

Le mercato a ouvert ses portes le 10 juin dernier, et les premiers feuilletons de l’été commencent à émerger. En Ligue 1, Georges Mikautadze devrait faire partie des agitateurs du marché estival. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur le 10sport.com, le RC Lens, l’OM, mais également l’OL et l'AS Monaco sont à la poursuite du Géorgien. Et l’un de ses coéquipiers en sélection, Giorgi Mamardashvili, a confirmé son prochain départ.

« Je pense qu'il ira aussi dans une très grande équipe »

Présent face à la presse avant d’affronter l’Espagne en huitièmes de finale de l’Euro ce dimanche, Giorgi Mamardashvili a été interrogé sur Georges Mikautadze. Et d’après le portier de Valence, l’attaquant du FC Metz va bien quitter les Grenats cet été, mais pas pour aller n’importe où : « Georges est très bon. Je pense qu'il ira aussi dans une très grande équipe. »

Saison XXL pour Georges Mikautadze

Si le FC Metz a connu la relégation cette saison, Georges Mikautadze a tout tenté pour sauver les Messins. En 20 matchs de Ligue 1, l’international géorgien (28 sélections, 13 buts) est parvenu à scorer à 13 reprises et distribuer 4 passes décisives. Son début d’Euro est également à souligner, puisque l’avant-centre a marqué 3 buts en 3 rencontres.