L’OM négocie le transfert d’un attaquant !

Arnaud De Kanel

En quête de renforts dans le secteur offensif, l'OM explore une piste au Portugal. Révélation du championnat portugais avec Farense, Bachir Belloumi est dans le viseur du club olympien. Tout devrait même s'accélérer prochainement comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. La presse nationale va également dans ce sens ce samedi.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont du pain sur la planche et ils n'auront certainement pas le temps de partir en vacances cet été. Les grandes manœuvres ont déjà débuté du côté de l'OM qui a annoncé un accord vendredi avec sa première recrue estivale, à savoir Ismael Koné. En parallèle, le club phocéen travaille en coulisses sur la venue d'un nouvel attaquant en la personne de Bachir Belloumi.

Mercato : L’OM veut boucler un gros transfert polémique https://t.co/v4MBfispVv pic.twitter.com/iKPOPiU05g — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

L'OM pousse pour Belloumi

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'OM insiste dans ce dossier et s'apprête même à formuler une offre de 4M€ à Farense. Roberto De Zerbi et son staff ont validé la piste et les dirigeants poursuivent donc leur travail.

Les discussions continuent